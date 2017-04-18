Ноа: рад, что Цонга передумал и сыграет в Кубке Дэвиса

Капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, победитель «Ролан Гаррос — 1983" Янник Ноа признался, что очень рад решению Жо-Вильфрида Цонги сыграть в Кубке Дэвиса в нынешнем сезоне. Ранее 10-я ракетка мира сказал, что намерен пропустить розыгрыш турнира в 2017 году, так как он и его подруга Ноура эль Швейх ожидали рождения ребёнка. На минувшей неделе Цонга сказал, что изменил своё решение и сыграет за сборную.

«Это отличная новость. Жо говорил мне, что собирается сделать заявление. Я надеялся, что он передумает. Рад, что так и получилось», — приводит слова Ноа L'Equipe.

В полуфинале французы сыграют с сербами 15-17 сентября.