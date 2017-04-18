В 13:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и француз Николя Маю. Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP от 17 апреля Хачанов располагается на 52-й позиции, Маю — на 47-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Маю в Монте-Карло

Победитель этого противостоянии во втором круге сразится с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой (13).