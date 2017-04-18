Кудрявцев не смог доиграть матч с Ваном в первом круге челленджера в Тайбэе

Российский теннисист Александр Кудрявцев не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Тайбэе. 31-летний уроженец Екатеринбурга не сумел доиграть матч с хозяином кортов Джимми Ваном (WC). Александр выиграл первый сет — 6:4, а после проигрыша второго с таким же счётом отказался от продолжения борьбы.

Кудрявцев трижды подал навылет и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника также 3 эйса и 3 брейка.

Соперник Вана по второму кругу соревнований в Тайбэе станет известен позже.