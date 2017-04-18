Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кудрявцев не смог доиграть матч с Ваном в первом круге челленджера в Тайбэе

18 апреля 2017, вторник. 12:52. Теннис

Российский теннисист Александр Кудрявцев не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Тайбэе. 31-летний уроженец Екатеринбурга не сумел доиграть матч с хозяином кортов Джимми Ваном (WC). Александр выиграл первый сет — 6:4, а после проигрыша второго с таким же счётом отказался от продолжения борьбы.

Кудрявцев трижды подал навылет и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника также 3 эйса и 3 брейка.

Соперник Вана по второму кругу соревнований в Тайбэе станет известен позже.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Кудрявцев
Новости. Теннис
18 апреля 2017, вторник
12:52 Кудрявцев не смог доиграть матч с Ваном в первом круге челленджера в Тайбэе
12:15 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Маю в Монте-Карло
11:53 Раонич приступил к тренировкам на грунте
11:04 БТФ: Азаренко будет сидеть рядом со сборной в полуфинале Кубка Федерации
10:54 Ноа: рад, что Цонга передумал и сыграет в Кубке Дэвиса
10:35 Бачински: я входила в топ-10, но за границей меня почти не узнавали
09:51 Мустер: не стоит ждать от Тима слишком многого
09:09 Вондроушова: не знаю, что делать с призовыми с турнира в Биле. Нужна помощь мамы
00:13 Маннарино: от победы всегда чувствуешь удовлетворение
17 апреля 2017, понедельник
23:11 Чакветадзе: Карякин играл со мной в теннис стратегически, у него была идея
22:30 Эдмунд: здорово впервые сыграть с Надалем на столь успешном для него турнире
22:23 Квитова: я буду в списке участниц «Ролан Гаррос», надеюсь успеть восстановиться
21:41 А. Зверев: мне нравится играть на грунте, я вырос на этом покрытии
20:17 Бердых не пустил Кузнецова во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
19:35 Рамос вышел во 2-й круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Оливо
19:25 Шарапова представила обложку автобиографии
18:15 Карреньо-Буста вышел во 2-й круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Фоньини
17:52 Джокович и Троицки вышли во 2-й круг турнира в Монте-Карло в парном разряде
16:30 Маннарино одержал волевую победу над Гарсией-Лопесом на старте турнира в Монако
16:03 Альмагро и Эдмунд вышли во второй круг турнира в Монте-Карло
15:12 А. Зверев отдал всего три гейма Сеппи в первом круге турнира в Монте-Карло
14:41 Баутиста-Агут с трудом победил Басилашвили на старте турнира в Монте-Карло
13:41 Куэвас разгромил Троицки, Томич проиграл Шварцману на турнире в Монте-Карло
13:26 Кравчук вышел во второй круг челленджера в Тайбэе
13:18 Доден может быть дисквалифицирована на пять лет за отказ сыграть в КФ
12:38 Текстовая онлайн-трансляция матча Бердых — Кузнецов в Монте-Карло
11:54 Никулеску: надеюсь, мы с Се Шувэй сыграли в паре не в последний раз
11:13 Надаль: когда у меня нет травм, то я игрой наслаждаюсь больше, чем титулами
10:40 Маррей: мои ожидания от грунтовой части сезона очень высоки
10:16 Джокович: надеюсь, в Монте-Карло сезон для меня начнётся заново
09:55 Беллуччи: Джонсону было ещё хуже, чем мне, но играл он невероятно
09:53 Габашвили проиграл У Ди на старте челленджера в Циндао
09:52 Джонсон: в концовке у меня начались судороги, но я всё же сумел победить
09:11 Медведев опустился на третью строчку в чемпионской гонке U21
09:08 Перальта и Себальос выиграли турнир в Хьюстоне в парном разряде
09:07 Сок поднялся на шестую позицию в чемпионской гонке ATP
09:03 Нисикори стал пятой ракеткой мира
09:02 Касаткина опустилась на 17-ю строчку в чемпионской гонке WTA
09:02 Родина поднялась на 77-ю строчку в рейтинге WTA
06:14 В ITF утверждают, что не знали о приёме Шараповой мельдония до её допинг-теста
00:46 Джонсон обыграл Беллуччи на турнире в Хьюстоне и завоевал второй титул в карьере
00:35 Кольшрайбер: упустить победу, когда был так близок к титулу, всегда сложно
16 апреля 2017, воскресенье
23:50 Чорич: пять отыгранных матчболов — это мой самый большой камбэк в карьере
22:33 Гоффен: я выбрал правильную тактику на матч с Дарси
21:48 Вондроушова: я играла всё лучше и лучше с каждым матчем и очень счастлива
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+