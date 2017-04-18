В 15:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют испанец Фелисьяно Лопес и россиянин Даниил Медведев. Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP от 17 апреля Лопес располагается на 39-й позиции, Медведев — на 62-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Ф. Лопес — Медведев в Монте-Карло

Победитель этого противостоянии во втором круге сразится с представителем Германии Александром Зверевым (14).