Медведев за 2 часа проиграл Ф. Лопесу на старте «Мастерса-1000» в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло уступил испанцу Фелисьяно Лопесу со счётом 6:7 (6:8), 5:7. Поединок продолжался 1 час 59 минут. 21-летний уроженец Москвы, занимающий 62-е место в рейтинге АТР, отыграл 8 брейк-пойнтов из 11 и сделал 2 брейка. Даниил 5 раз подал навылет и допустил 6 двойных ошибок, а его оппонент сделал 6 эйсов и 2 двойных.
Следующим оппонентом Лопеса станет немец Александр Зверев (14), ранее переигравший итальянца Андреаса Сеппи (WC).