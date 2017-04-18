Шарди в упорной борьбе взял верх над Чоричем в первом круге турнира в Монако

Француз Жереми Шарди (WC) в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло оказался сильнее другого обладателя «уайлд-кард» хорвата Борны Чорича 7:6 (7:3), 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 42 минуты. 30-летний уроженец По, занимающий 71-е место в рейтинге АТР, сделал 8 эйсов и 5 двойных ошибок, а его оппонент 12 раз подал навылет при 3 двойных. Оба теннисиста сделали по 1 брейку.

За выход в следующий круг Шарди поспорит с ещё одним представителем Хорватии Марином Чиличем (5).