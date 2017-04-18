Санчес-Викарио: Шарапова уже отбыла наказание, нужно сосредоточиться на её игре

Трёхкратная победительница «Ролан Гаррос», экс-первая ракетка мира испанка Аранча Санчес-Викарио поделилась ожиданиями от возвращения россиянки Марии Шараповой на корт после дисквалификации.

«Есть много мнений по поводу того, стоит ли давать Марии „уайлд-кард“ на турниры. Но я считаю, что она уже отбыла своё наказание. Уже известно, что 26 апреля она вернётся на корт в Штутгарте. Будет интересно посмотреть на её игру. Думаю, сейчас стоит сосредоточиться именно на этом», — отметила Санчес-Викарио.