Федерер: в течение пяти недель решу, сыграю ли на «Ролан Гаррос»

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что собирается выступить на «Ролан Гаррос».

«Есть вариант, при котором я пропущу „Ролан Гаррос“, чтобы лучше подготовиться к Уимблдону. Сейчас я думаю, что сыграю на Открытом чемпионате Франции. Но надо понять, как я буду чувствовать себя на грунте за четыре-пять недель до начала турнира. Если я почувствую, что готов не на 100%, а это вполне может быть, то могу пропустить „Ролан Гаррос“. Я приму окончательное решение в течение следующих пяти недель», — приводит слова Федерера CNN Sport.