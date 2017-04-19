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Пуи: доволен своей игрой в матче с Харрисоном, кроме одного гейма

19 апреля 2017, среда. 09:50. Теннис

Француз Люка Пуи поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло над американцем Райаном Харрисоном со счётом 6:2, 6:4.

«Начало турнира получилось хорошим для меня, я сыграл уверенно. С начала и до конца встречи я действовал здорово, за исключением одного гейма, когда я проиграл свою подачу. Помимо этого, я всем доволен», — цитирует Пуи официальный сайт тура.

За выход в третий круг Пуи поспорит с победителем матча Марсель Гранольерс (Испания) — Паоло Лоренци (Италия).

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Люка Пуи Райан Харрисон
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