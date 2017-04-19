Мыскина: у нас никогда никто никого не заставляет приезжать на Кубок Федерации

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина рассказала о подготовке команды к матчу плей-офф Мировой группы с командой Бельгии. В заявку вошли Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анна Блинкова.

«Занятия проходят в хорошем, рабочем режиме. У нас получилось собраться сразу в понедельник, обычно после турниров девчонки приезжают попозже. В этот раз сложилось удачно, после Чарльстона был перерыв, поэтому все заранее прилетели в Москву. Только Даша Касаткина присоединилась к нам сегодня, в силу личных обстоятельств.

Мы хотели сделать корт не мягким, практически как в зале, но чтобы был грунт. В итоге получился жёсткий корт, согласно нашим пожеланиям. Но окончательно будет ясно всё в выходные, непосредственно в игре.

У бельгиек хороший, ровный состав. Может, они стоят в рейтинге не так высоко, но мы их отлично знаем, они выступают на крупных турнирах WTA. Прекрасно отдаю себе отчёт, что матч будет сложный. На примере встречи со сборной Китайского Тайбэя мы убедились, что в Кубке Федерации проходных поединков не бывает. Все хотят как можно лучше выступить за свою страну, показать себя.

Нет ли опасений, что Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина могут находиться в эмоциональной яме после завоевания титулов в Монтеррее и Чарльстоне? Прошло уже достаточное количество времени. Все прекрасно понимают – в теннисе ты чемпион только один день – в воскресенье. Уже в понедельник ты можешь проиграть в первом круге другого турнира. Мне кажется, что команда сейчас собранна и сконцентрированна. Хотела бы отметить: мы собираем состав по принципу желания быть в сборной. Все девчонки сами изъявили желание приехать. У нас никогда никто никого не заставляет приезжать на игры. И это, считаю, очень здорово", — цитирует Мыскину официальный сайт ФТР.