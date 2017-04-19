Вавринка в трёх сетах одолел Веселы во втором круге турнира в Монако

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка (3) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, одолев чеха Иржи Веселы со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Уроженец Лозанны трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Веселы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Вавринка, занимающий третью строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Уругвая Пабло Куэвасом (16).