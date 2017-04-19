ФТР: желаем Шараповой несгибаемой воли, крепкого здоровья и новых громких побед

Федерация тенниса России поздравила с днём рождения пятикратную победительницу турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Марию Шарапову. 19 апреля бывшей первой ракетке мира исполняется 30 лет.

«Мы поздравляем Марию с юбилеем, желаем ей несгибаемой воли и крепкого здоровья, новых громких побед в спорте и вне его. Верим, что возвращение на корт пройдёт для неё так же уверенно и победоносно, как и её восхождение к вершинам большого спорта», - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте ФТР.