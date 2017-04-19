Блинкова: у меня было трудное начало сезона

Российская теннисистка Анна Блинкова, вошедшая в состав сборной на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии, оценила путь, который проделала в теннисе в последнее время.

«Путь у меня получился не очень длинный на фоне тех девочек, которые сейчас в команде. В данный момент я готовлюсь к грунтовому сезону. У меня было трудное начало сезона. Потом я решила сделать небольшой перерыв, а теперь перехожу на грунтовые корты. Только что вернулась со сборов в Турции на грунте», — передаёт слова Блинковой корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Шахов.