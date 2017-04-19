Рамос обыграл Берлока и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Альберт Рамос (15) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, обыграв аргентинца Карлоса Берлока (Q) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. 29-летний уроженец Барселоны 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Берлока 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Альберт поспорит с победителем противостояния Энди Маррей (Великобритания, 1) — Жиль Мюллер (Люксембург).