Веснина: на футболе потрясло, когда из 45 тысяч 25 матом дружно скандировали

Россиянка Елена Веснина поделилась впечатлениями от прошедшего футбольного матча между «Спартаком» и «Зенитом» в чемпионате России. Московская команда одержала победу со счётом 2:1. На игре вместе с Еленой присутствовала и Анастасия Павлюченкова.

«Да, нам очень понравилось с Настей на футболе. Я впервые была на таком крупном матче. Меня единственное, что потрясло, когда из 45 тысяч 25 матом дружно скандировали. Я посмотрела, что много детей было с родителями, дедушек с внуками. Вроде как они пришли посмотреть такой матч, такое противостояние. Получаются двойные стандарты: в театре у нас нельзя слова сказать, а тут 25 тысяч чётко и ясно кричат, каждое слово прекрасно слышно», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Шахов.