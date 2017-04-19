Касаткина: когда я уже выиграла Чарльстон, то у меня отлегло

Россиянка Дарья Касаткина в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Шаховым прокомментировал свою победу на турнире в Чарльстоне. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 6:1. Для 19-летней уроженки Тольятти это первый титул на соревнованиях WTA.

«Это был очень долгожданный титул, потому что всегда хочется, чтобы всё уже случилось быстрее. Прошлый сезон был достаточно успешный – я сыграла несколько полуфиналов. Мне хотелось уже скорее хотя бы до финала дойти. Когда я уже выиграла Чарльстон, то у меня отлегло.

Я очень плохо спала ночью перед финалом. На разминке перед матчем я очень ужасно играла, в корт попасть не могла. Нельзя сказать, что паника, но я была не очень весёлая перед матчем. В итоге меня отпустило, и во время матча у меня всё уже было хорошо», — сказала Касаткина.