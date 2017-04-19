Надаль в трёх сетах одолел Эдмунда в своём стартовом матче в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль (4) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло оказался сильнее британца Кайла Эдмунда со счётом 6:0, 5:7, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 18 минут. 30-летний уроженец Манакора, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, реализовал 8 брейк-пойнтов из 11, проиграв четыре гейма на своей подаче. Рафаэль сделал 1 эйс и допустил 3 двойные ошибки, а его соперник ни разу не подал навылет при 4 двойных ошибках.

Следующим оппонентом Надаля станет немец Александр Зверев (14).