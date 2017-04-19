Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Матч Надаль — Эдмунд в Монте-Карло был прерван из-за появления на корте птицы

19 апреля 2017, среда. 20:10. Теннис

В третьем сете матча второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло между испанцем Рафаэлем Надалем и британцем Кайлом Эдмундом на корт вылетела птица. Незваная гостья села на сетку перед подачей Рафаэля. Болбой попытался прогнать её, но вскоре птица вернулась и села непосредственно на корт. Это повторилось несколько раз, после чего птица уселась на краю ложи и продолжила наблюдать за встречей.

Рафаэль победил со счётом 6:0, 5:7, 6:3 и вышел в третий круг, где сыграет с немцем Александром Зверевым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
19 апреля 2017, среда
20:10 Матч Надаль — Эдмунд в Монте-Карло был прерван из-за появления на корте птицы
19:24 Надаль в трёх сетах одолел Эдмунда в своём стартовом матче в Монте-Карло
19:13 Тарпищев: Серена Уильямс вряд ли вернётся в теннис после родов
18:50 Серена Уильямс объявила, что ждёт ребёнка
17:52 Пуи уверенно победил Лоренци во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
16:22 Джокович и Троицки проиграли лидерам посева на турнире в Монако в паре
16:10 Маррей стартовал на турнире в Монте-Карло с победы над Мюллером
15:54 Чилич разгромил Шарди и встретится с Бердыхом на «Мастерсе» в Монте-Карло
15:49 Касаткина: когда я уже выиграла Чарльстон, то у меня отлегло
15:37 Веснина: на футболе потрясло, когда из 45 тысяч 25 матом дружно скандировали
15:30 Рамос обыграл Берлока и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
15:10 Блинкова: у меня было трудное начало сезона
15:02 Павлюченкова: я думала, что у Шараповой день рождения был три дня назад
14:57 Мыскина: с Бельгией в Кубке Федерации сыграет тот состав, который и планировался
14:45 А. Зверев победил Ф. Лопеса и может сыграть с Надалем на турнире в Монако
14:16 Бердых вышел в 1/8 финала турнира в Монте-Карло, одолев Хааса
14:01 Олимпийский комитет России назвал пять причин любить Шарапову
13:56 ФТР: желаем Шараповой несгибаемой воли, крепкого здоровья и новых громких побед
13:55 Вавринка в трёх сетах одолел Веселы во втором круге турнира в Монако
13:54 Хачанов уступил Карреньо-Бусте во втором круге турнира в Монте-Карло
13:34 Мыскина: у нас никогда никто никого не заставляет приезжать на Кубок Федерации
13:26 Тим победил Хасе и сыграет с Гоффеном на турнире в Монте-Карло
13:25 Шарапова: моя книга — это история девочки, её отца и их сумасшедшего приключения
13:00 Тарпищев: пока рано ждать от Шараповой победы в Штутгарте
12:32 Коккинакис вернётся в тур в квалификации турнира в Мадриде
12:24 Текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Хачанов в Монте-Карло
11:52 Фоньини: могу сняться с турнира в Риме, если у Флавии начнутся роды
11:27 Томич: Кубок Дэвиса сейчас меня не мотивирует, моя цель — вернуться в топ-20
10:27 Матч Тиафо с Крюгером на турнире в США был прерван из-за громких звуков секса
10:04 Конта получила «уайлд-кард» на турнир в Штутгарте
09:56 Тарпищев: поздравляю Шарапову с днём рождения, она – великий человек
09:50 Пуи: доволен своей игрой в матче с Харрисоном, кроме одного гейма
09:08 Маннарино: я не ожидал, что смогу победить Цонгу, тем более на грунте
08:35 Кравчук пробился в четвертьфинал челленджера в Тайбэе
18 апреля 2017, вторник
23:56 Жена Хааса раскритиковала Пэра за слова после поражения от Томми
23:43 Хаас: горжусь, что в свои 39 лет продолжаю конкурировать на высоком уровне
23:04 Федерер: в течение пяти недель решу, сыграю ли на «Ролан Гаррос»
22:12 Симон: не удалось успокоиться, подавая на матч во встрече с Джоковичем
22:06 Маю: у Хачанова есть всё, чтобы здорово играть в будущем
21:45 Джокович: если бы Симон выиграл, это было бы полностью заслуженно
20:57 Санчес-Викарио: Шарапова уже отбыла наказание, нужно сосредоточиться на её игре
20:37 Тарпищев: сможет ли Шарапова стать первой ракеткой мира? Сложный вопрос
20:21 Гоффен победил Альмагро во втором круге турнира в Монте-Карло
19:27 Цонга: нельзя назвать моё поражение от Маннарино суперсенсацией
19:21 Пэр: Хаасу 39 лет? Сегодня я бы проиграл и 70-летнему
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+