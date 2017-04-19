Матч Надаль — Эдмунд в Монте-Карло был прерван из-за появления на корте птицы

В третьем сете матча второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло между испанцем Рафаэлем Надалем и британцем Кайлом Эдмундом на корт вылетела птица. Незваная гостья села на сетку перед подачей Рафаэля. Болбой попытался прогнать её, но вскоре птица вернулась и села непосредственно на корт. Это повторилось несколько раз, после чего птица уселась на краю ложи и продолжила наблюдать за встречей.

Рафаэль победил со счётом 6:0, 5:7, 6:3 и вышел в третий круг, где сыграет с немцем Александром Зверевым.