Димитров и Баутиста-Агут проиграли матчи второго круга «Мастерса-1000» в Монако

Болгарин Григор Димитров (8) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу (Q) со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Григор реализовал 1 брейк-пойнт из 2, проиграв 3 гейма на своей подаче. Ян-Леннард сделал 10 эйсов при 1 двойной ошибке.

Следующим оппонентом Штруффа, который располагается на 58-й позиции в мужской табели о рангах, станет аргентинец Диего Шварцман, одолевший испанца Роберто Баутисту-Агута (12), — 6:3, 7:6 (7:3).