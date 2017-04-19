Вавринка: если я смогу прогрессировать, то будут шансы на успех в Монте-Карло

Швейцарец Станислас Вавринка, переигравший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло чеха Иржи Веселы со счётом 6:2, 4:6, 6:2, оценил свою игру в стартовой втсрече.

«Я сыграл хорошо для первого в сезоне матча на грунте. Было непросто, но победа в трёх сетах придаст мне уверенности. Я хорошо подготовился к грунтовому сезону, чувствую себя отлично в физическом плане. Я понимаю, что нахожусь на хорошем уровне. Если смогу прогрессировать по ходу турнира, то у меня будут шансы на успех.

Что касается поединка с Куэвасом, то он очень сильный соперник, особенно на грунте. Пабло любит это покрытие. С ним всегда играть непросто, так что нас ждёт интересный матч", — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.