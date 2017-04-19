Маррей: в матче с Мюллером у меня немного болел правый локоть

Британец Энди Маррей после победы над Жилем Мюллером из Люксембурга со счётом 7:5, 7:5 во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло прокомментировал ход встречи.

«Я определённо играл лучше по ходу матча. У меня немного болел правый локоть. Первый гейм на моей подаче не был идеальным, но когда ты не подавал несколько недель, думаю, это нормально. Может быть, моя техника немного изменилась. Было трудно так начинать матч, но постепенно всё пошло хорошо. Я доволен тем, как бил по мячу. Я бил точно с задней линии. По ходу розыгрыша я получал контроль, но вот первые несколько ударов можно было исполнять лучше.

Я много тренировался, пока не выступал, но всё-таки матчи значительно отличаются от тренировок. За исключением подачи и нескольких розыгрышей на приёме, я доволен своей игрой и самочувствием", — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.