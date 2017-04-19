Надаль: во втором сете Эдмунд заиграл агрессивнее и доставил мне много проблем

Испанец Рафаэль Надаль, переигравший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло британца Кайла Эдмунда со счётом 6:0, 5:7, 6:3, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Кайл играл хорошо, особенно во втором сете. Думаю, проиграв первый сет со счётом 0:6, он понял, что ему нечего терять, и стал играть агрессивнее, сильнее бить по мячу, доставляя мне много проблем. Он вполне мог выиграть, но я оставался сосредоточенным и не сдавался, что и помогло мне победить. В матче со Зверевым мне надо действовать активнее в решающие моменты», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.