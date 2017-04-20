Чесноков: все наши девчонки в порядке и смогут сыграть в одиночке с Бельгией

Андрей Чесноков, полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989, тренер россиянки Елены Весниной, в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым оценил шансы сборной России в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии, который пройдёт 22-23 апреля в Москве.

«Лена сейчас хорошо играет. Ожидания от матча? Я не капитан, это он решит, кого ставить на матч. Я посмотрел, все наши девчонки сейчас в порядке. Они все могут спокойно играть одиночку. Может быть, Блинкова ещё немножко сыровата для Кубка Федерации, но она очень старается, на тренировке выкладывается по полной программе.

И Касаткина, и Павлюченкова неделю назад выиграли титулы в один день – это феноменально. Это показатель того, что они умеют играть и выигрывать титулы. То, что Лена сделала в Индиан-Уэллсе, выиграть такой супертурнир – это что-то. Такое бывает раз в жизни, то, что у неё сейчас и произошло. Такой большой успех пришёл именно в 30 лет. Для Касаткиной победа тоже была очень важна – это вообще её первый титул. Для неё это самый запоминающийся успех – она поднялась на высшую ступеньку, выше и не бывает. Теперь она уже пойдёт дальше. А для Насти это вообще четвёртый по счёту Монтеррей.

Бельгийки очень опасны. В прошлом году мы видели страшный сон против Голландии, и его ни в коем случае нельзя повторить. У бельгиек в этом году Мертенс выиграла Хобарт. Она очень хороший игрок. Пару лет назад ван Эйтванк вообще вошла в восьмёрку «Ролан Гаррос», это говорит о том, что она может вообще очень хорошо играть. Думаю, что матч будет непростой», — рассказал Чесноков.