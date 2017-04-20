Представитель Уильямс подтвердила, что Серена ждёт ребёнка

Келли Буш Новак, представитель второй ракетки мира Серены Уильямс подтвердила, что американка ожидает рождения ребёнка этой осенью. Ранее 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» выложила в социальной сети Snapchat фотографию с подписью «20 недель». Позднее эта запись была удалена со страницы Серены.

«Рада подтвердить, что Серена ждёт рождения ребенка осенью», — сообщила Буш Новак.

В последний раз Серена выходила на корт в официальном матче в январе, когда в финале Australian Open-2017, обыграла свою сестру Винус. Это означает, что Уильямс-младшая взяла титул, уже будучи беременной.