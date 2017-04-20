Серена Уильямс планирует после беременности вернуться на корт в 2018 году

35-летняя американская теннисистка Серена Уильямс больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за беременности, однако планирует вернуться на корт в 2018 году, сообщает Reuters.

Ранее представитель спортсменки Келли Буш Новак подтвердила, что американка ожидает рождения ребёнка этой осенью. Перед этим 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» выложила в социальной сети Snapchat фотографию с подписью «20 недель». Позднее эта запись была удалена со страницы Серены.

В конце декабря 2016 года Серена получила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна. Молодые люди начали встречаться осенью 2015 года.