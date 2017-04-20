Глава WTA Стив Саймон поздравил Серену Уильямс с беременностью

Глава WTA Стив Саймон опубликовал на странице WTA Insider в «Твиттере» поздравления в адрес второй ракетки мира Серены Уильямс, объявившей о своей беременности.

«Мы очень рады за Серену. Это прекрасные новости, и мы желаем ей всего лучшего. Будем ждать её возвращения к соревнованиям», — написал Саймон в аккаунте.

Ранее Келли Буш Новак, представитель Серены Уильямс, подтвердила, что американка ожидает рождения ребёнка осенью. В последний раз теннисистка выходила на корт в официальном матче в январе, когда в финале Australian Open — 2017 она обыграла свою сестру Винус.