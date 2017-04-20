Касаткина: организаторы и зрители явно желают видеть Шарапову на турнирах

Россиянка Дарья Касаткина в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Шаховым оценила ситуацию с предоставлением «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата мельдоний. Бывшая первая ракетка мира получила приглашения на турниры в Штутгарте, Риме и Мадриде, что вызвало недовольство ряда игроков.

«Я считаю, что, учитывая всё, что Маша сделала на протяжении своей карьеры, она заслуживает, чтобы ей это вернулось. К тому же организаторы и зрители явно желают её видеть на турнирах», — сказала Касаткина.