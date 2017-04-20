Эверт: ребёнок и свадьба? У Серены Уильямс будет по-настоящему особенный год

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» Крис Эверт прокомментировала информацию о том, что вторая ракетка мира Серена Уильямс ждёт ребёнка. 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» выложила в социальной сети Snapchat фотографию с подписью «20 недель». Позднее эта запись была удалена со страницы Серены, но представители теннисистки факт беременности подтвердили.

«Ребёнок и свадьба? У Серены Уильямс будет по-настоящему особенный год. Я так рада за неё», — написала Эверт в своём «твиттере».

В конце декабря 2016 года Серена получила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна.

