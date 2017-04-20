Азаренко: смотрю в будущее и хочу стать сильнее, чем раньше

Бывшая первая ракетка мира, представительница Беларуси Виктория Азаренко рассказала о ходе подготовки к возвращению на корт, которое состоится летом на турнире в Стэнфорде. В декабре 2016 года уроженка Минска стала мамой.

«Я не стараюсь вернуться к прежним формам, а стараюсь улучшить некоторые компоненты своей игры. Смотрю в будущее и хочу стать сильнее, чем раньше. Много работаю на корте и в тренажёрном зале.

У меня в команде два новых человека: новый тренер по теннису и по физической подготовке. Я думаю, что такой команды в плане профессиональных и личных отношений у меня никогда не было. Они хотят научить меня большему, тому, чего я не пробовала. Процесс подготовки идёт в нужном направлении", — цитирует Азаренко «Sputnik Беларусь».