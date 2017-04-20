Решение по «уайлд-кард» для Шараповой на «Ролан Гаррос» будет объявлено 15 мая

Федерация тенниса Франции объявит решение о возможном предоставлении «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой на Открытый чемпионат Франции 15 мая, сообщает пресс-служба WTA. Бывшая первая ракетка мира была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года за употребление мельдония.
Ранее «уайлд-кард» 30-летней уроженке Нягани предоставили организаторы соревнований в Штутгарте, Риме и Мадриде.
Мария — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», победительница 35 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года.