Гоффен сломил сопротивление Тима в 3-м круге «Мастерса-1000» в Монте-Карло

Бельгиец Давид Гоффен (10) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло переиграл австрийца Доминика Тима (6) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 14 минут. 26-летний уроженец Рокура, занимающий 13-е место в рейтинге АТР, сделал 2 эйса и 3 двойные ошибки, не отыграл ни одного брейк-пойнта из 4 и совершил 4 брейка при 9 возможностях взять гейм на подаче оппонента. В активе Доминика 4 эйса при 3 двойных.

В четвертьфинале соперником Гоффена станет либо серб Новак Джокович (2), либо испанец Пабло Карреньо-Буста (13).