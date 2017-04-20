Вавринка: у меня были тяжёлые ноги в матче с Куэвасом

Швейцарец Стэн Вавринка, уступивший в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло уругвайцу Пабло Куэвасу со счётом 4:6, 4:6, прокомментировал ход встречи.

«Пабло играл очень хорошо. Он очень сильный соперник, особенно на грунте. Он уже играл на грунте в феврале, так что его игра приспособлена к этому покрытию. У меня были тяжёлые ноги, я играл медленно. Это был не мой лучший матч. Поэтому я немного опаздывал к мячу и не так сильно бил по мячу.

Я усердно готовился к грунтовому сезону, совмещая тренировки на корте и в тренажёрном зале. Поэтому ожидал, что будет непросто на первом турнире. Мне надо переварить эти нагрузки. Конечно, я разочарован, так как хотел сыграть лучше и выступить удачнее. Теперь мне надо продолжать работать, чтобы быть готовым к Мадриду", — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.