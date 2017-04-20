Рамос: нормальнее было бы проиграть в такой ситуации, но я победил Маррея

Испанец Альберт Рамос, переигравший в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло британца Энди Маррея со счётом 2:6, 6:2, 7:5, прокомментировал достигнутый успех. В третьей партии Альберт уступал 0:4, но переломил ход сета и добился победы.

«Как я отыгрался со счёта 0:4 в третьем сете? Нормальнее было бы проиграть в такой ситуации. Но сегодня был такой день, когда случается что-то необычное. При счёте 0:4 я продолжал бороться за каждое очко. И в конце концов я выиграл. Честно, не знаю, что сказать», — приводит слова Рамоса официальный сайт АТР.