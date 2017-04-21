Беккер: Шараповой стоит стать более дружелюбной по отношению к соперницам

Экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер призвал россиянку Марию Шарапову, которая вернётся на корт 26 апреля после 15-месячной дисквалификации за допинг, изменить своё отношение к соперницам.

«Я считаю, что Мария имеет право выступать на крупных турнирах благодаря «уайлд-кард». Любой человек заслуживает второй шанс. Но надо учиться на своих ошибках. Не секрет, что она одна из самых непопулярных игроков в раздевалке. У многих теннисисток есть мнение о ней.

Вопрос в том, как она будет вести себя после возвращения. Я надеюсь, что она будет более приветливой и дружелюбной по отношению к другим теннисисткам. Мария давно стала суперзвездой в своём деле, она большой профессионал. У неё есть время стать лучше в личностном плане», — приводит слова Беккера The Telegraph.