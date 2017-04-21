Кравчук проиграл Ито в четвертьфинале челленджера в Тайбэе

Российский теннисист Константин Кравчук (3) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «челленджер» в Тайбэе, проиграв японцу Тацуме Ито со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Константин 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований 28-летний уроженец Миэ поспорит с победителем матча Мэттью Эбден (Австралия, Q) — Акира Сантиллан (Япония).