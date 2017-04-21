Чепелова заявлена на три матча в плей-офф Мировой группы КФ с Нидерландами

В Братиславе состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными Словакии и Нидерландов. 22 апреля первыми на корт выйдут Яна Чепелова и Рихел Хогенкамп. Затем состоится противостояние Ребекки Шрамковой и Кики Бертенс.

23 апреля состоятся матчи Яна Чепелова — Кики Бертенс и Ребекка Шрамкова — Рихел Хогенкамп, а также парная встреча — Кристина Кучова / Яна Чепелова — Синди Бургер / Аранча Рус.

Женская сборная России в плей-офф Мировой группы сыграет с командой Бельгии.