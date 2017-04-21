Мыскина: готовимся к матчу с Бельгией очень серьёзно, настрой у девчонок боевой

Капитан сборной России Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от противостояния с бельгийками в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Матчи пройдут 22-23 апреля в Москве.

«Мы готовимся очень серьёзно, настрой у девчонок боевой. Надеемся, что результат будет хороший и теннис красивый. Мы традиционно в апреле играем на грунте. Во-первых, девочки готовятся к грунтовому сезону. Во-вторых, наши теннисистки хорошо выступают на этом покрытии», — передаёт слова Мыскиной с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Шахов.