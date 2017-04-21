Британец Маррей сыграет на турнире в Барселоне

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей на следующей неделе сыграет на турнире в Барселоне, чтобы получить дополнительную практику игры на грунтовых кортах в преддверии «Ролан Гаррос», сообщает Reuters.

Маррей не собирался выступать в Барселоне, но вынужден был изменить первоначальные планы после поражения от испанца Альберта Рамоса в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.

Ранее Маррей, который до соревнований в Монте-Карло пропустил пять недель из-за травмы локтя, перед Открытым чемпионатом Франции хотел сыграть только на турнирах в Мадриде и Риме.