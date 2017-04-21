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Веснина: у России сейчас оптимальный состав, лучший, который мог быть

21 апреля 2017, пятница. 19:50. Теннис

Победительница турнира в Индиан-Уэллсе Елена Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым рассказала, в каком настроении она и её подруги по команде Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина будут играть в стартующем 22 апреля матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с Бельгией.

«Мне кажется, давно такого не было, чтобы три члена команды приехали со свежеиспечёнными титулами. Наверное, это всё-таки хорошо, потому что это уверенность, положительные эмоции. Лучше с такими эмоциями выходить на матч Кубка Федерации, где и так тратится очень много сил, чем ты будешь выхолощенный, уставший, когда у тебя ничего не получается, – это вдвойне тяжело. Мне кажется, у нас сейчас оптимальный состав, лучший, который мог быть для этого матча Кубка Федерации. Сложно давать прогноз, выиграем мы или не выиграем. Матчи Кубка Федерации всегда труднопрогнозируемы. Ведь даже если ты явный фаворит, то можешь выйти против человека, который способен сыграть лучший матч в своей жизни. И этот матч может быть у него вообще один, но он будет как раз против тебя, и ты ничего не сможешь сделать. Потому что это теннис, это игра. Все тренируются, все умеют играть – хорошо подают, принимают. И отличие топовых от нетоповых игроков в умении в критических ситуациях, в важный момент выбрать правильное решение, именно тот удар, единственно верный, и выиграть ключевые очки», — сказала Веснина.

Веснина: очень хочу помочь сборной России вернуться в Мировую группу
Елена Веснина – о титуле в Индиан-Уэллсе, цели в одиночной и парной карьере, а также готовности сыграть три поединка в матче против Бельгии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Елена Веснина
Новости. Теннис
21 апреля 2017, пятница
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17:42 Пуи вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло и сыграет с Рамосом
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13:47 Кербер сыграет с Цуренко в первый день матча КФ Германия — Украина
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12:48 Бердых, вероятно, не сыграет на турнире в Барселоне
12:07 Саснович и Голубич откроют полуфинал Кубка Федерации Беларусь — Швейцария
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20 апреля 2017, четверг
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16:18 Текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Джокович в Монте-Карло
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