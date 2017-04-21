Гоффен не пустил Джоковича в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Бельгиец Давид Гоффен (10) не пустил в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло вторую ракетку мира серба Новака Джоковича, обыграв соперника в трех сетах со счётом 6:2, 3:6, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 38 минут. 26-летний бельгиец три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету 29-летнего серба 4 эйса, 4 двойные ошибки и два брейка.

Джокович не смог выйти в полуфинал в последних четырёх турнирах, в которых принимал участие. Это его худший результат с апреля — июня 2010 года.