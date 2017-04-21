Вондроушова начнет полуфинал Кубка Федерации матчем с Вандевеге

17-летняя Маркета Вондроушова дебютирует в составе сборной Чехии на Кубке Федерации матчем с 25-летней американкой Коко Вандевеге в полуфинале Мировой группы. Матч США – Чехия пройдёт во Флориде.

Следом за ними в субботу, 22 апреля, на корт выйдут американка Шелби Роджерс и Катержина Синякова из Чехии.

В воскресенье, 23 апреля, теннисистки поменяются соперницами, а в завершающей матч парной встрече за США сыграют Лорен Дэвис и Бетани Маттек-Сэндс, за Чехию заявлены Дениса Аллертова и Кристина Плишкова.