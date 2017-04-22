Агент Шараповой: без Марии у Радваньской последний шанс выиграть «Шлем»

Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад ответил польке Агнешке Радваньской, выступившей против предоставления россиянке «уайлд-кард» на турниры «Большого шлема».

«Все эти опытные теннисистки «второго эшелона», такие как Радваньска и Возняцки, никогда не выигрывавшие турниры «Большого шлема», видят, как их подпирает новое поколение, и хитрят, выступая против участия Марии в парижском турнире. Нет Серены, нет Марии, нет Вики, нет Петры – для них это последний шанс выиграть турнир «Большого шлема». Но они никогда не читали решение CAS и параграфы 100 и 101. Так что они далеки от этой темы», — приводит слова Айзенбада журналист Бен Ротенберг на своей странице в «Твиттере».