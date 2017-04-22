С. Гоффен: теперь Павлюченкова чаще побеждает во встречах, когда играет плохо

Симон Гоффен, который с конца прошлого года стал работать вместе с Анастасией Павлюченковой, прокомментировал первые результаты сотрудничества с россиянкой, которая в 2017 году дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, выиграла титул в Монтеррее и входит в первую двадцатку в рейтинге WTA и чемпионской гонке.

«Давно известно, что она может играть хорошо. Но куда важнее, сколько матчей она сможет проводить на таком уровне. Важнее даже те встречи, в которых не всё складывается и надо бороться. Вы не можете оценивать уровень игры теннисиста, когда у него всё хорошо. Куда важнее средний уровень в течение года и во время плохих матчей. Теперь Настя чаще побеждает в тех встречах, когда она играет плохо. На рейтинг я особо внимания не обращаю. Я спросил в начале года: «Какие наши цели?» Мы определились, что пока важно будет выступить хорошо в Австралии и на турнирах в США в марте. Но в любом случае если ты удачно сыграешь на таких соревнованиях, то с твоим рейтингом всё будет в порядке. Сейчас начинается сложный период, потому что идёт смена покрытия, что даётся непросто для Анастасии. Она удачно сыграла в Монтеррее и выиграла титул, но у неё было не так много времени на восстановление. А мне нравится, когда Настя выходит на корт свежей. Пока у нас нет больших ожиданий от старта на грунте», — сказал Гоффен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Шаховым.