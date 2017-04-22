Конта выиграла 5 геймов кряду после удаления Настасе и победила Кырстю в КФ

Йоханна Конта во втором поединке матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между командами Румынии и Великобритании одолела Сорану Кырстю со счётом 6:2, 6:3. При счёте 3:1 во второй партии в пользу Сораны встреча была прервана из-за скандала в связи с оскорблениями капитана сборной Румынии Илие Настасе в адрес арбитра и соперниц. Настасе был выпровожен за пределы арены, а у Конты случилась истерика. После возобновления встречи Йоханна взяла пять геймов подряд.

В первом поединке Симона Халеп победила Хитер Уотсон со счётом 6:4, 6:1.