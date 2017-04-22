Веснин: Лена грамотно сыграла в решающие моменты матча с Ван Эйтванк

Сергей Веснин, отец и тренер 15-й ракетки мира россиянки Елены Весниной, в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым прокомментировал победу дочери над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:4 в первом поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации.

«Матч сложился непросто, потому что он был первым в сезоне на красном грунте. Соперница – „грунтовичка“, была в восьмёрке «Ролан Гаррос — 2015", у неё были хорошие результаты, она умеет хорошо менять ритм, хорошая подача, хороший приём. Матч получился непростой, но Лена сыграла по плану, всё получилось напряжённо, но она играла правильно, гнула свою линию, хотя и в первом сете были проблемы, и во втором она проигрывала 0:2. Но она всё равно в решающие моменты прибавила сыграла грамотно и победила.

Лена любит большие трибуны, любит, когда за неё много людей болеет, особенно дома, конечно. На неё то, что она первый номер, особого давления не оказывает.

Что касается воскресенья, то сил, думаю, хватит, конечно. Это не такие большие нагрузки для профессиональных спортсменов. Как капитан решит, так и будет. Я думаю, что решение будет правильным", — рассказал Веснин.