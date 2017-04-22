Нисикори снялся с турнира в Барселоне

Японский теннисист Кей Нисикори заявил, что не выступит на следующей неделе на турнире в Барселоне, поскольку не до конца восстановился после травмы запястья.

«Очень жаль, что приходится сниматься с турнира в Барселоне. Это один из моих любимых турниров, и за последние годы у меня от него скопились отличные воспоминания. К сожалению, правое запястье недостаточно восстановилось, чтобы сыграть на этой неделе. Я полечу назад, во Флориду, с моей командой и буду работать над восстановлением и возвращением в тур как можно раньше», — написал Нисикори в своём приложении.