Кербер принесла второе очко Германии в матче Кубка Федерации с Украиной

Немка Анжелика Кербер во втором матче противостояния с командой Украины в плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации одержала уверенную победу над 27-летней Лесей Цуренко со счётом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. 29-летняя Кербер один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Цуренко один эйс, одна двойная ошибка и один брейк.

Кубок Федерации. Плей-офф первой Мировой группы

Германия — Украина — 2:0.

Лучшая команда в этом противостоянии в следующем сезоне сыграет в первой Мировой группе турнира.