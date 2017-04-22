Веснина: в матче с Ван Эйтванк мне помогли советы Макаровой

Елена Веснина, принесшая первое очко сборной России в матче плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии, обыграв Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:4, рассказала о том, как сложился для неё матч.

«Матчи Кубка Федерации – это всегда сумасшедшее напряжение, нервозность. Я понимала, что я как лидер команды, первый номер, должна была хорошо начать, задать всей команде хорошее настроение для следующих поединков. С Элисон мы никогда раньше не встречались, и это всегда добавляет волнения, потому что в первых геймах проходит некая проверка боем. Одно дело, когда ты смотришь записи её матчей в Интернете, просматриваешь её удары, а другое — когда ты с человеком уже играл и знаешь, куда он подаст в решающий момент, как он в решающий момент проведёт какой-то розыгрыш. Поэтому мне, конечно же, потребовалось какое-то время, чтобы понять, и потом уже довести дело до конца.

Евгения Александровна Манюкова разговаривала с Катей Макаровой, и выяснилось, что она с ней раньше играла (в Вашингтоне-2015. – Прим. «Чемпионата»). И Катя пару советов нам передала от своего лица. Эти советы были сегодня использованы. Они помогли», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.