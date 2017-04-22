Шарапова в первом матче после возвращения на корт сыграет в Штутгарте с Винчи

По итогам прошедшей жеребьёвки россиянка Мария Шарапова в первом матче после окончания дисквалификации за употребление мельдония сыграет на турнире в Штутгарте с итальянкой Робертой Винчи. Встреча состоится 26 апреля и начнется в 19:30 мск. Шарапова получила «уайлд-кард» на этот турнир сразу после объявления даты возвращения на корт.

В первом круге турнира встретятся также россиянки Елена Веснина и Дарья Касаткина. Екатерина Макарова начнёт соревнования матчем с полькой Агнешкой Радваньской. Победительница этой встречи во втором круге сыграет с лучшей в противостоянии Шарапова — Винчи. Первой соперницей Светланы Кузнецовой станет голландка Кики Бертенс.