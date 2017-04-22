Мертенс обыграла Павлюченкову и сравняла счёт в матче Кубка Федерации

Бельгийка Элисе Мертенс сравняла счёт в противостоянии с командой России в плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации, в двух сетах обыграв Анастасию Павлюченкову со счётом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 59 минут. Мертенс пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Павлюченковой – четыре двойные ошибки.

Кубок Федерации. Плей-офф первой Мировой группы

Россия – Бельгия – 1:1

Лучшая команда в этом противостоянии в следующем сезоне сыграет в первой Мировой группе турнира.